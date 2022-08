1 Die maskierten Männer bedrohten die Angestellte mit einer Schusswaffe. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Paul von Stroheim

In der Nacht zum Sonntag überfallen zwei maskierte Männer eine Tankstelle in Stuttgart-Wangen. Dabei bedrohen sie die 22-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe.















Bewaffneter Überfall in Stuttgart-Wangen: Zwei maskierte Männer sind in der Nacht zum Sonntag in eine Tankstelle an der Hedelfinger Straße eingedrungen. Die beiden Täter betraten den Verkaufsraum gegen 2 Uhr und zückten eine Schusswaffe. Das teilte die Polizei mit.

Die Männer bedrohten die 22-jährige Kassiererin und forderten sie auf, ihnen Bargeld auszuhändigen. Mit mehreren Hundert Euro flüchteten die Kriminellen zu Fuß über den Gleisbereich in Richtung eines Baumarktes.

Bei der eingeleiteten Fahndung entdeckten die Beamten der Hundeführerstaffel in diesem Bereich zwei Verdächtige. Sie nahmen die 19- und 21-Jährigen fest. Da sich der Tatverdacht im Laufe der Ermittlungen erhärtete, werden sie am Montag einem Haftrichter vorgeführt.