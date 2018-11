Überfall in Stuttgart-Vaihingen Unbekannter bedroht 22-jährige Angestellte mit Pistole

Von red 25. November 2018 - 13:19 Uhr

Mit einer Pistole bedrohte der Mann die junge Angestellte (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Mann bedroht in einem Laden in Stuttgart-Vaihingen eine junge Angestellte mit einer Pistole. Die Frau öffnet die Kasse jedoch nicht. Der Unbekannte flüchtet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Stuttgart-Vaihingen - Ein unkbekannter Mann hat laut Polizei am Samstagabend ein Ladengeschäft in der Schwabengalerie in Stuttgart-Vaihingen überfallen. Der unmaskierte Mann bedrohte dabei die allein anwesende 22-jährige Angestellte mit einer Pistole und verlangte Bargeld.

Die junge Frau verweigerte dies jedoch. Der Mann gab schließlich auf und verließ das Geschäft ohne Beute. Der Gesuchte ist 45 bis 50 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hat weiße kurze Haare und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Insgesamt machte er einen ungepflegten Eindruck. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.