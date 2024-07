Überfall in Stuttgart: Statt eines jungen Mädchens warten Prügel

Die Masche ist nicht neu, funktioniert aber immer wieder: Männer geraten auf Chatplattformen an vermeintlich junge Mädchen, die nichts lieber wollen, als sich mitten in der Nacht mit ihnen zu treffen. Am Treffpunkt wartet dann aber kein amouröses Abenteuer, sondern eine gehörige Tracht Prügel samt Raub.

So ist es am späten Samstagabend auch einem 21-Jährigen in Stuttgart-Obertürkheim gegangen. Um 23 Uhr wollte sich angeblich eine 16-Jährige mit ihm in der Straße Kirchsteige mit ihm treffen. Dort allerdings sprachen ihn drei junge Männer mit Namen an. Der 21-Jährige versuchte, Richtung Weinberge zu flüchten, wurde aber eingeholt, geschlagen und getreten. Die Täter zogen ihn weiter in die Weinberge hinein, entrissen ihm eine Umhängetasche und forderten seinen Geldbeutel, den er jedoch auf der kurzen Flucht verloren hatte. Letztendlich zerstörten sie seine in der Tasche befindlichen Kopfhörer und schnitten ihm mit einem Messer mehrere Haarbüschel ab, was von einem der Täter mit dem Handy aufgenommen wurde. Nachdem sie ihn nochmals ins Gesicht geschlagen hatten, ließen sie von ihm ab und flüchteten.

Nicht zum ersten Mal Opfer der Masche

In diesem Fall hat offenbar Schaden nicht zu mehr Nachdenken geführt. Nach Angaben der Polizei hat das Opfer ähnliche Erfahrungen bereits vor einigen Jahren gemacht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.