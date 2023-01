Überfall in Stuttgart-Mitte

1 Der 29-Jährige wurde in der Klett-Passage überfallen. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Stuttgarter Hauptbahnhof wird ein körperlich behinderter Mann von einer Gruppe angesprochen. Die Unbekannten schlagen ihr Opfer zu Boden und rauben es aus.















Link kopiert

Am frühen Samstagmorgen ist ein körperlich behinderter Mann in der Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof überfallen worden. Das berichtet die Polizei.

Vier Männer sprachen den 29-Jährigen demnach gegen 5.30 Uhr an. Sie liefen ein Stück zusammen vom Südausgang in Richtung Orgelpfeifen, als ein Mann der Gruppe den 29-Jährigen mit einem Stein niederschlug und seinen Geldbeutel forderte. Als das Opfer diesen nicht herausgeben wollte, schlugen ihm die Unbekannten gegen den Kopf und nahmen einen zweistelligen Geldbetrag an sich. Dann flüchteten sie.

So sahen die Täter aus

Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste ärztlich versorgt werden. Die Täter sollen um die 20 Jahre alt sein, einen dunklen Teint haben und gebrochenes Deutsch sprechen. Der Haupttäter sei etwa 1,75 Meter groß, habe einen schwarzen Vollbart und leichten Bartwuchs an den Wangen. Er habe zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.