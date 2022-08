1 In der Schulstraße haben drei Jugendliche einen Tabakladen überfallen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Drei Jugendliche überfallen am Mittwochabend einen Tabakladen an der Schulstraße. Einer der Täter zieht dabei ein Messer. Anschließend verschwinden sie in der Menge.















Drei unbekannte Jugendliche haben am Mittwochabend einen Tabakladen in der Stuttgarter Innenstadt überfallen und dabei mehrere E-Zigaretten erbeutet. Nach Informationen der Polizei betraten die Täter gegen 19.50 Uhr das Geschäft an der Schulstraße. Während einer der Jugendlichen am Eingang stehen blieb und offenbar Schmiere stand, begab sich ein zweiter zur Auslage und packte mehrere E-Zigaretten in seinen Rucksack. Als der Ladenbesitzer dazwischen gehen wollte, zog der dritte ein Messer und hielt den 29-Jährigen so auf Abstand. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in Richtung Marktplatz, auf dem gerade das Weindorf stattfindet, und verschwanden dort in der Menge.

Polizei hofft auf Zeugen

Alle Täter sollen derweil zwischen 15 und 17 Jahre alt gewesen sein – zudem trugen sie jeweils eine schwarze Basecap und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Der Junge mit dem Messer war etwa 1,80 Meter groß und trug ein schwarzes T-Shirt, eine hellgraue Jogginghose und schwarze Adidas-Sportschuhe mit weißen Streifen und schwarzer Sohle. Der Täter, der die Waren in seinen Rucksack verschwinden lies, war ebenfalls etwa 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Adidas-Jacke mit drei weißen Streifen, eine dunkelblau Jeans und weiße Sneakers. Der dritte Jugendliche war etwa 1,70 Meter groß und trug ein weißes T-Shirt, eine weiße kurze Sporthose, weiße Tennissocken, weiße Sneakers mit schwarzen Applikationen sowie eine weiße Tasche. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei (0711/89905778).