Verwirrung um Genesenenstatus Ist das Genesenenzertifikat wieder 6 Monate gültig?

3 oder 6 Monate? Derzeit sorgen einige Meldungen in Bezug auf die Gültigkeitsdauer von Genesenenzertifikaten für Verwirrung in der Bevölkerung. Was jetzt wirklich gilt, lesen Sie hier.