Überfall in Steinenbronn

1 Mit Baseballschläger und Schlagring bewaffnet überfallen zwei junge Männer eine Tankstelle im Kreis Böblingen (Symbolbild). Foto: imago/Westend61

Bewaffnet mit Baseballschläger und Schlagring überfallen zwei junge Männer eine Tankstelle im Landkreis Böblingen. Sie werden zunächst mit Hubschraubern gesucht.

Steinenbronn - Zwei Brüder im Alter von 16 und 20 Jahren haben am Sonntagabend eine Tankstelle an der Umgehungsstraße in Steinenbronn (Kreis Böblingen) überfallen. Die jungen Männer waren dabei maskiert und bewaffnet mit Baseballschläger und Schlagring. Sie betraten gegen 22.40 Uhr den Verkaufsraum und verlangten von dem Kassierer das Bargeld aus der Kasse. Laut Polizei erbeuteten die Brüder mehrere hundert Euro. Zunächst konnten die Täter unerkannt flüchten. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers verliefen anfangs ergebnislos.

Wohnungsdurchsuchung führt zur Festnahme

Noch in derselben Nacht führten Ermittlungen der Polizei zu einem ersten Tatverdacht gegen das Brüderpaar. Daraufhin wurde die Wohnung der beiden durchsucht, wodurch sich der Verdacht erhärtete – beide mutmaßlichen Täter wurden vorläufig festgenommen.

Am Montag identifizierten die Ermittler zudem einen 19-jährigen Komplizen und nahmen ihn ebenfalls fest. Die drei mutmaßlichen Täter wurden noch am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle gegen die beiden älteren Täter in Vollzug setzte. Der Haftbefehl gegen dessen 16-jährigen Bruder wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Weitere Zeugen werden gesucht

Polizeiliche Suchmaßnahmen im Bereich der Tankstelle und des mutmaßlichen Fluchtweges in südöstlicher Richtung führten bislang nicht zum Auffinden der Maskierungsmittel sowie der mitgeführten Bewaffnung der Tatverdächtigen.

Personen, die etwas verdächtiges im Bereich der Tankstelle gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der noch fehlenden Gegenstände geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0800 11 002 25 in Verbindung zu setzen.