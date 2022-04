1 Der Tatverdächtige ist in München von der Polizei festgenommen worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Vor einer Woche war eine Seniorin in ihrer Wohnung im Marstall-Center in Ludwigsburg überfallen worden. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.















Link kopiert

Die Kriminalpolizei hat am Dienstag die Festnahme eines Tatverdächtigen gemeldet, der vor einer Woche eine Seniorin in deren Wohnung im Marstall-Center in Ludwigsburg brutal überfallen haben soll.

Bereits am Tag nach der Tat hatte sich laut Polizei ein Paar aus dem Gebäudekomplex bei der Polizei gemeldet und den Diebstahl mehrerer tausend Euro aus ihrer Wohnung gemeldet. Dabei hatte das Paar zunächst einen 22-Jährigen verdächtigt, der für einige Tage bei dem Paar gewohnt haben soll. Er habe einen Wohnungsschlüssel gehabt, den er aber als verloren gemeldet hatte.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Angreifer will Frau ein gelbes Pulver verabreichen

Wie die Ermittlungen weiter ergaben, soll stattdessen ein 29-Jähriger den 22-Jährigen mit einem Messer gezwungen haben den Schlüssel herauszugeben, nachdem der 29-Jährige von seiner Wohnsituation und der auf demselben Stockwerk wohnenden älteren Frau erfahren hatte. Am vergangenen Dienstag soll der 29-Jährige daraufhin sowohl den Diebstahl in der Wohnung des Paares als auch den Überfall auf die Frau verübt haben.

Der 22-Jährige wurde bereits am Donnerstag in Ludwigsburg vorläufig festgenommen. Mit Unterstützung der Kriminalpolizei München sei der wohnsitzlose 29-Jährige am Freitag in München verhaftet worden. Beide befinden sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Haft. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.