Überfall in Ludwigsburg Männer rauben Essensboten aus

Von red/jbr 30. Oktober 2018 - 12:16 Uhr

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die einen Essensboten ausgeraubt haben sollen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein Lieferbote will in Ludwigsburg eine Essensbestellung ausliefern, doch zwei Männer lauern ihm mutmaßlich auf und rauben ihn aus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ludwigsburg - Ein Lieferbote ist am Montagabend in der Bodelschwinghstraße in Stuttgart das Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Polizei zufolge war der Mann gegen 22 Uhr auf dem Weg eine Essensbestellung auszuliefern. Zwei unbekannte Männer lauerten ihm jedoch nach Polizeiangaben in der Nähe der Lieferanschrift auf und bedrohten ihn mit einem Messer. Er sei aufgefordert worden, seine Wertsachen zu übergeben.

Der Lieferbote habe daraufhin unter anderem seinen Geldbeutel und sein Smartphone ausgehändigt und flüchtete anschließend. Der Wert der Beute beläuft sich nach Polizeiangaben auf eine niedrige dreistellige Summe. Auf seiner Flucht habe sich das Opfer an Anwohner gewendet und die Polizei alarmiert.

Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um zwei Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren handeln. Sie waren nach Aussagen des Opfers mit Jogginghosen und Lederjacken bekleidet. Der Mann mit dem Messer sei maskiert gewesen und habe einen Kapuzenpulli getragen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen – Hinweise können an folgende Telefonnummer weitergegeben werden: 07141/189.