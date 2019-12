1 In Ludwigsburg haben vier Jugendliche einen Mann ausgeraubt. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Arno Burgi

Vier Heranwachsende überfallen im Ludwigsburger Stadtteil Pflugfelden einen 42-Jährigen und nehmen ihm den Geldbeutel ab. Der Mann wird dabei verletzt. Einer der Jugendlichen stellt sich später der Polizei.

Ludwigsburg - Vier Jugendliche haben am Samstag einen 42-Jährigen im Ludwigsburger Stadtteil Pflugfelden ausgeraubt und geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter dem Mann gegen 20.10 Uhr in einem unbeleuchteten Teil der Dorfstraße aufgelauert und ihn mit Messern bedroht. Als das Opfer in die entgegengesetzte Richtung fliehen wollte, stieß es mit einem weiteren Täter zusammen und stürzte auf den Asphalt. Der Mann händigte seinen Geldbeutel, in dem sich mehrere Hundert Euro und persönliche Dokumente befanden, aus. Bevor sich die vier Jugendlichen mit ihrer Beute aus dem Staub machten, schlug einer dem 42-Jährigen ins Gesicht.

Gegen 23.45 Uhr stellte sich schließlich ein 15-Jähriger bei der Polizei. In seinem Zimmer fanden Polizisten Bargeld, bei einem 14-jährigen Komplizen stellten sie einen Ausweis des 42-Jährigen sicher. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die die Tat oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Telefonnummer 0 71 41/ 18 9, in Verbindung zu setzen.