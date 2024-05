1 Rudi Cerne (rechts) im Gespräch mit Thomas Erwerle von der Polizei. Screenshot: Frank Ruppert

Zwei Unbekannte fügten bei ihrem Überfall auf eine Tankstelle in Ludwigsburg im Oktober 2022 einer Angestellten eine schwere Schnittverletzung zu. Jetzt sucht die Kripo die brandgefährlichen Täter von damals mithilfe der Sendung Aktenzeichen XY.











Ein Ludwigsburger Kriminalfall hat am Mittwochabend deutschlandweit Aufmerksamkeit in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY erhalten. Kriminalhauptkommissar Thomas Erwerle vom Polizeipräsidium Ludwigsburg präsentierte einen Fall, der sich im Oktober 2022 in der Barockstadt zugetragen hatte und zu dem die Polizei weiterhin Zeugen sucht. Konkret geht es um einen Tankstellenüberfall, der am 6. Oktober 2022 gegen 5 Uhr morgens in der Friedrichstraße 160 in Oßweil begangen wurde.