Überfall in Herrenberg: Zwei 16-Jährige ausgeraubt

Überfall in Herrenberg

Nachdem sie eine Frage nach Zigaretten verneint hatten, sollen zwei 16-Jährige von zwei Männern beraubt worden sein. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Am Neujahrsmorgen um 4.25 Uhr wurden zwei 16-Jährige in der Bismarckstraße in Herrenberg (Kreis Böblingen) von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Teenager von den beiden gegen einen Zaun gedrückt und aufgefordert ihre Taschen zu leeren, als sie auf die Frage nach Zigaretten mit Nein antworteten.