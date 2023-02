2 Die Polizei fahndet nach einem Raubüberfall in Hechingen. Das Täterfoto ist aus rechtlichen Gründen in der Fotostrecke. Foto: IMAGO/aal.photo/IMAGO/Alexander Pohl

Er hat die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht – und sich dann mit der Beute in einer Einkaufstasche aus dem Staub gemacht. Mit der Veröffentlichung eines Täterfotos erhofft sich die Polizei Hinweise.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Hechingen sucht die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Aufnahmen einer Überwachungskamera der Tat am Abend des 31. Januar 2023 seien inzwischen ausgewertet. Die Videos zeigen den Tatverdächtigen, wie Beamten am Donnerstag mitteilten. Die Einsatzkräfte in Balingen bitten Zeugen unter der Telefonnummer 07433/264-0 um Hinweise.

An jenem Dienstagabend habe ein maskierter Täter kurz vor 18 Uhr das Gebäude Im Eierle betreten und die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Hinter dem Verkaufstresen nahm der Unbekannte Tabakwaren und Zubehör an sich und steckte die Gegenstände in eine Einkaufstasche. Nach der Tat gelang ihm zu Fuß die Flucht in Richtung Stadtmitte.

Polizei fahndet mit Fotos – und bittet um Hinweise

Das Kriminalkommissariat Balingen intensiviert nun die Ermittlungen – und veröffentlicht Fahndungsbilder, die zur Aufklärung des Verbrechens beitragen sollen. Anhand dieser Fotos erhoffen sich die Ermittler Hinweise von der Öffentlichkeit. Der Gesuchte ist den Angaben der Beamten zufolge etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und sehr schlank.

Er habe Deutsch mit einem unbekannten Dialekt gesprochen. Bekleidet war er demnach mit einer schwarzen Adidas-Sporthose, einem schwarzen Hoodie mit weißem Aufdruck „Cream CASH RULES EVERYTHING AROUND ME“ auf der Vorderseite sowie schwarzen Sneakern mit weißer Sohle der Marke Nike, Modell „Air Presto“. Außerdem habe er eine schwarze Sturmhaube und eine Sonnenbrille getragen.