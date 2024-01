Männer bedrohen Mitarbeiterin in Postfiliale mit Pistole

Überfall in Göppingen

1 Einer der Täter bedrohte die Angestellte mit einer Pistole.(Symbolfoto) Foto: IMAGO/Daniel Scharinger/IMAGO/Daniel Scharinger

In Göppingen überfallen zwei Männer eine Postfiliale und bedrohen eine Angestellte mit einer Pistole. Die anschließende Fahndung der Polizei bleibt erfolglos.











Am Montag haben zwei maskierte Männer ein Geschäft in Göppingen überfallen. Einer der Unbekannten bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Pistole. Wie die Polizei berichtet, betraten die Männer um 18 Uhr eine Postfiliale in der Nördlichen Ringstraße.