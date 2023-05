Überfall in Backnang

1 Zwei Unbekannte haben in Backnang versucht, einen Mann auszurauben (Symbolbild). Foto: StZ/Weingand

Ein 31-Jähriger ist nachts auf dem Heimweg vom Bahnhof. Zwei andere Männer folgen ihm. Als er sich umdreht, bemerkt er: Sie tragen Kapuzen und haben ihr Gesicht vermummt.









Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag versucht, in Backnang einen Mann auszurauben. Der 31-Jährige war gegen 1 Uhr vom Bahnhof nach Hause unterwegs. In der Sulzbacher Straße bemerkte er zwei Personen, die hinter ihm liefen und ihn aufforderten, stehen zu bleiben. Dann bemerkte er, dass die beiden Fremden eine Kapuze trugen und ihr Gesicht mit hochgezogenen Schlauchtüchern bedeckt hatten. Der 31-Jährige stieß den Mann hinter sich gegen die Brust.