Überfall im Rems-Murr-Kreis: Maskierte Täter in Markenklamotten stürmen Wohnung in Murrhardt an Weihnachten

Sie kamen mit Sturmhaube und Waffe: Drei Männer brachen in eine Wohnung in Murrhardt ein. Einer trug Gucci, ein anderer rote Schuhe. Auch das Fluchtfahrzeug war auffällig.

Es war vermutlich ein ruhiger Freitagabend nach den Feiertagen – bis gegen 21 Uhr die Tür aufbrach. In der Heinrich-von-Zügel-Straße in Murrhardt endete der 26. Dezember für drei Hausbewohner im Albtraum. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, drangen drei bislang unbekannte Männer in ein Mehrfamilienhaus ein, verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss und bedrohten die Anwesenden mit einer Pistole.

Dort, unter Androhung unmittelbarer Gewalt, forderten die Täter Bargeld. Die Bewohner wurden gefesselt, bevor die Täter mit ihrer Beute – die Höhe ist bislang unklar – das Weite suchten.

Maskierte Täter in Designer-Jogginghose und roten Schuhen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Waiblingen waren die Täter maskiert, trugen Handschuhe und überwiegend schwarze Kleidung. Einer fiel auf durch eine helle Jogginghose mit „GUCCI“-Schriftzug, ein anderer durch rote Schuhe mit schwarzer Sohle.

Besonders auffällig: Die Flucht traten die mutmaßlichen Täter laut Zeugen mit einem roten Kleinwagen an, vermutlich mit französischem Kennzeichen. Wer dieses Fahrzeug am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags in Murrhardt oder Umgebung gesehen hat, könnte zur Aufklärung beitragen.

Die Kriminalpolizei Waiblingen fragt nun:

Wer hat am 26.12. einen roten Kleinwagen mit französischem Kennzeichen gesehen?

Wer kann Angaben zu den Insassen machen?

Wer hat auffällige Personen oder Situationen im Bereich Heinrich-von-Zügel-Straße beobachtet?

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361/5800 entgegen. Jede Beobachtung kann entscheidend sein.

Für die betroffenen Bewohner bleibt der Schock. Die Erinnerung an eine durch Gewalt gebrochene Weihnacht wird bleiben – genauso wie die Hoffnung, dass Zeugen zur Aufklärung beitragen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.