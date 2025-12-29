Überfall im Rems-Murr-Kreis: Maskierte Täter in Markenklamotten stürmen Wohnung in Murrhardt an Weihnachten

Sie kamen mit Sturmhaube und Waffe: Drei Männer brachen in eine Wohnung in Murrhardt ein. Einer trug Gucci, ein anderer rote Schuhe. Auch das Fluchtfahrzeug war auffällig.
Es war vermutlich ein ruhiger Freitagabend nach den Feiertagen – bis gegen 21 Uhr die Tür aufbrach. In der Heinrich-von-Zügel-Straße in Murrhardt endete der 26. Dezember für drei Hausbewohner im Albtraum. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, drangen drei bislang unbekannte Männer in ein Mehrfamilienhaus ein, verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss und bedrohten die Anwesenden mit einer Pistole.