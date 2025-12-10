Überfall auf Willi Weber: Was der Polizei bisher bekannt ist

Die Polizei gibt neue Einzelheiten zum Überfall auf Michael Schumachers Ex-Manager Willi Weber bekannt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.
Die Täter müssen sehr professionell vorgegangen sein, als sie Michael Schumachers Ex-Manager Willi Weber am Dienstagabend in seiner Villa überfielen und beraubten. Wie die Polizei berichtet, wurde ein älteres Ehepaar in ihrem Haus an der Leibnizstraße im Stuttgarter Westen ausgeraubt – genau dort, wo sich die prächtige Villa der Webers am Rande des Kräherwaldes erhebt. Zu dem Überfall gaben die Ermittler jetzt neue Details preis.