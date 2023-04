1 Der Räuber erbeutete zunächst einen dreistelligen Geldbetrag. Foto: Imago//Christian Deutzmann

Ein 18-Jähriger hat am Dienstagmorgen eine Tankstelle im Stadtteil Neckargröningen überfallen. Der Polizei gelang ein schneller Fahndungserfolg.









Es ist wohl der Albtraum eines jeden Mitarbeiters: Die Tankstelle in der Aldinger Straße in Neckargröningen ist am Dienstagmorgen überfallen worden. Laut Polizei soll ein maskierter Mann diese gegen 10 Uhr betreten und mit gezückter Schusswaffe wortlos eine Tasche auf den Tresen gelegt haben. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich eine 55 und eine 30 Jahre alte Angestellte in der Tankstelle auf. Die Ältere der beiden nahm daraufhin einen dreistelligen Betrag aus der Kasse und packte diesen in die Tasche. Der Räuber ergriff die Flucht, woraufhin die beiden Frauen die Polizei riefen.

Ein Polizist ist dienstunfähig

Nur wenige Minuten nachdem die Tat gemeldet worden war, konnte der Verdächtige nahe der Tankstelle festgenommen werden. Die Beute trug der 18-Jährige noch bei sich. Trotz des schnellen Fahndungserfolgs gab es auch einen Wermutstropfen: Ein Polizist hatte sich beim Überklettern eines Zauns so schwer verletzt, dass er bis auf weiteres dienstunfähig ist. Die 30-jährige Angestellte erlitt zudem einen Schock und musste ebenfalls ärztlich behandelt werden.

Der 18-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung.