2 Dieses Foto einer Überwachungskamera hat die Polizei veröffentlicht. Foto: Polizei LB

Bereits Ende Februar hat ein Mann eine Aral in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) überfallen. Die Polizei fahndet weiter nach dem Täter und bittet um Hinweise.















Weil bislang relativ wenige Hinweise eingegangen sind, fahndet die Polizei jetzt mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Mann, der bereits am 24. Februar eine Tankstelle in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) überfallen hat. Der Täter hatte die Aral in der Ludwigsburger Straße gegen 22 Uhr, kurz vor Ladenschluss, betreten. Unter einem Vorwand lockte er den Kassierer hinter der Kasse hervor, drückte ihn dann gegen den Tresen und bedrohte ihn mit einer Schusswaffe. Aus der Kasse entwendete er mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend machte er sich in Richtung der Hindenburgstraße davon. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise entgegen unter der Telefonnummer 0 800/11 00 225.