Überfall auf Spielplatz in Stuttgart: Prozess um schweren Raub: Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Ein Trio soll im Februar 2024 einen 62-Jährigen in einer Grünanlage in Stuttgart-Mitte ausgeraubt haben. Laut der Staatsanwaltschaft wurde das Opfer mit Schlägen und Tritten malträtiert und um knapp 4000 Euro erleichtert.

Wegen besonders schweren Raubs in Tateinheit mit Körperverletzung müssen sich derzeit eine 31 Jahre alte Frau und ein 32-Jähriger vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, am späten Abend des 9. Februar 2024 gemeinsam mit einem weiteren Mann einen zur Tatzeit 62 Jahre alten Mann auf einem Spielplatz an der Urbanstraße gelockt und überfallen zu haben. Die Frau soll das Opfer über Facebook kontaktiert und zuvor zweimal getroffen haben.

Mehrfach Pfefferspray in die Augen gesprüht

Laut Anklage soll die 31-Jährige das ahnungslose Opfer an besagtem Freitag gegen 22.40 Uhr in der Grünanlage von hinten umklammert und dann „Jetzt“ geschrien haben. Daraufhin seien die beiden Komplizen auf den 62-Jährigen zugegangen, so die Staatsanwältin. Obwohl ihm einer der Angreifer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben soll, habe sich der Mann aus der Umklammerung lösen können und sich gewehrt. „Kurz darauf wurde er von den Tätern eine Treppe hinunter gestoßen, woraufhin diese auf den am Boden liegenden Geschädigten eintraten und ihn am Körper und am Kopf trafen.“ Einer der Männer soll ihn fixiert, der andere erneut Pfefferspray in die Augen gesprüht haben. Der Geschädigte habe eine Platzwunde erlitten, außerdem ein Hämatom unter dem rechten Auge und eine Augenreizung sowie erhebliche Schmerzen. „Dann riss die Angeklagte den Geldbeutel sowie sein Mobiltelefon aus dessen Jackentasche“, sagte die Staatsanwältin. Im Anschluss soll das Trio mit knapp 4000 Euro Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Lesen Sie auch

An der Tischtennisplatte soll die Angeklagte das Opfer umklammert haben. Foto: Sebastian Steegmüller/

Während sich die gelernte Verkäuferin, die zuletzt im Main-Taunus-Kreis in der Gastronomie gearbeitet hat, beim Prozessauftakt in Saal 6 noch nicht zu den Vorwürfen, sondern nur zur Person äußerte, widersprach der Mitangeklagte den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vehement. Darüber hinaus machte der gelernte Maurer, der auf Baustellen im Raum Frankfurt und in der Region Stuttgart gearbeitet hat, Angaben zum unbekannten Mittäter: Es handele sich um einen Ex-Freund der Beschuldigten, der dem Opfer in seinem Auftrag für 1000 Euro „ein paar Tritte“ geben sollte. Man habe den Mann, der in Stuttgart lebt, nicht ausgeraubt, sondern ihm „nur“ eine Abreibung verpassen wollen. Grund seien wiederholte Beleidigungen gewesen. Der Mann soll sich unter anderem darüber lustig gemacht haben, dass die Tochter des Angeklagten christlich getauft sei, obwohl er selbst muslimischen Glaubens sei. Darüber hinaus soll das Opfer, mit dem er offenbar auch beruflich zu tun hatte, schlecht über Kollegen gesprochen und ihnen Betrug bei Arbeitszeiten unterstellt haben.

Vom Raub-Vorwurf bei Festnahme erfahren

Der Mitangeklagten habe er das Facebook-Profil des Opfers auf einer Autofahrt gezeigt, weil sie auf der Suche nach Männern mit Geld gewesen sei. „Hatte er welches, würde er alles für Frauen ausgeben“, habe sein vollmundiges Versprechen gelautet. Vom Raub habe er erst bei seiner Festnahme im vergangenen November erfahren. „Vieles am von der Staatsanwaltschaft geschilderten Tatablauf ist unlogisch, der Angriff hat maximal fünf Minuten gedauert und Pfefferspray wurde auch nicht eingesetzt“, so der 32-Jährige. Das Opfer sei bei der Flucht die Treppen herunter gefallen und habe sich dabei verletzt. „Dann ist er aber aufgestanden und weggerannt, sonst hätte ich einen Rettungswagen gerufen.“ Er selbst habe nicht zugeschlagen oder getreten. Dass das Opfer erst drei oder vier Stunden später die Polizei alarmiert habe, zeige auch, dass die Geschichte so nicht stimmen könne.

Der Prozess wird an diesem Donnerstag bereits fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag wird auch der Geschädigte im Zeugenstand erwartet.