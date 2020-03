1 Erst bestellt, dann überfallen: In Fellbach ist ein Pizza-Bote bedroht und ausgeraubt worden. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Fellbach - Fünf vermummte Personen haben in der Nacht auf Sonntag in Fellbach einen Pizza-Boten mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht und ihm Bargeld abgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die bislang unbekannten Täter zunächst Waren bei einem Pizzalieferservice bestellt und sich diese an eine Adresse in der Bruckstraße liefern lassen.

Vor Ort wurde der Pizza-Bote zunächst von einem der späteren Täter auf Alkohol angesprochen. Nachdem dieser den Verkauf mit der Begründung ablehnte, dass der mutmaßliche Kunde wohl noch nicht volljährig sei, kamen vier weitere Personen hinzu, alle sollen laut Polizei vermummt gewesen sein – wie genau, ist nicht bekannt.

Fahndung bisher ergebnislos

Einer soll den Pizza-Boten mit einer Waffe und einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Wie viel der Pizza-Bote seinen Peinigern genau aushändigte, ist noch nicht klar, jedenfalls machten sie sich damit aus dem Staub. Eine Fahndung brachte bisher keinen Erfolg, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.