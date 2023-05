1 Die Fahndung blieb bisher erfolglos. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag eine Verkaufsstelle der Ludwigsburger Verkehrslinien überfallen. Dem Räuber gelang anschließend die Flucht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Geschäftsstelle der Ludwigsburger Verkehrslinien in der Karlstraße ist am Freitagnachmittag überfallen worden. Gegen 16.45 Uhr hatte ein Mann den Verkaufsraum betreten und eine Schusswaffe gezückt. Zunächst forderte er einen Kunden dazu auf, sich hinzusetzen. Danach wandte er sich den beiden Mitarbeiterinnen am Schalter zu: Mit vorgehaltener Waffe verlangte er Geld. Nachdem die Frauen mehrere Hundert Euro in einem schwarzen Geldbeutel übergeben hatten, flüchtete der Unbekannte über die angrenzenden Treppen in Richtung des Busbahnhofs.