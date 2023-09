2 Die Polizei ermittelt nach einem Überfall auf dem Gelände eines Großmarkts in Stuttgart-Wangen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Die Polizei wendet sich bei einer Fahndung an die Öffentlichkeit: Gesucht wird ein Mann, der eine Mitarbeiterin auf einem Großmarkt überfallen haben soll.











Link kopiert



Nach dem Überfall auf eine Großmarkt-Mitarbeiterin in Stuttgart fahndet die Polizei mit Fotos nach einem flüchtigen Täter. Bereits am 30. Juni sollen zwei Männer die 47-Jährige auf dem Ladengelände im Stadtbezirk Wangen bedroht haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau war gerade auf dem Weg zur Bank um Geld einzuzahlen, als die beiden Tatverdächtigen an sie herantraten, sie angriffen und Bargeld in unbekannter Höhe raubten.