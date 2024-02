Überfall auf Geldtransporter in Ludwigsburg: Überraschende Wendung: Überfallene Fahrer sitzen in Haft

1 Die Opfer werden zu Beschuldigten: Haben die Fahrer den Überfall auf ihren Geldtransporter erfunden? Foto: picture alliance/Johannes Neudecker

Gleich zu Beginn des Jahres machte ein spektakuläres Verbrechen Schlagzeilen. Ein Geldtransporter wurde auf einem Feldweg bei Ludwigsburg überfallen. Jetzt zeigen die Ermittlungen, dass die ganze Sache fingiert sein könnte.











Am Abend des 4. Januar rasen mehrere dunkle Zivilfahrzeuge der Polizei mit Blaulicht durch Ludwigsburg, sogar ein Hubschrauber steigt in die Luft. Auslöser ist ein angeblicher Überfall auf einen Geldtransporter auf einem Feldweg auf der Oßweiler Höhe. Die Polizei findet an diesem Abend aber weder verdächtige Personen noch die Fluchtfahrzeuge. Der Grund scheint nun klar, den Überfall könnte es gar nicht gegeben haben. Stattdessen sitzen die Fahrer der Sicherheitsfirma seit Dienstag in Haft.