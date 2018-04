Überfall auf Casino in Stuttgart-Zuffenhausen Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos der Täter

Von red/bb 25. April 2018 - 15:27 Uhr

Nach dem bewaffneten Überfall auf ein Spielcasino in Stuttgart-Zuffenhausen, hat die Polizei zwei Fotos der Überwachungskamera in dem Casino veröffentlicht. Die Beamten erhoffen sich Hinweise auf die Täter.



Stuttgart-Zuffenhausen - Die Polizei sucht nun mit zwei Fahndungsfotos nach den bisher unbekannten Tätern, die am Dienstag ein Spielcasino in der Unterländer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen überfallen (wir berichteten) haben.

Die Bilder wurden von einer Überwachungskamera im Casino gemacht. Die Zeugen haben die drei Täter wie folgt beschrieben: Zirka 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,90 Meter groß. Alle Drei waren mit Schals maskiert. Zwei der Täter trugen eine Kapuze. Zudem hatte die Täter eine rote Sporttasche dabei.

Zeugen, die Angaben zu den Männern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu wenden.