Zwei unbekannte Männer haben am Sonntag einen 42-Jährigen am Leonhardsplatz in Stuttgart-Mitte ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.











Am Sonntagnachmittag ist es am Leonhardsplatz in Stuttgart-Mitte zu einem Überfall auf einen 42-Jahre alten Mann gekommen.