Überfall am helllichten Tag in Ludwigsburg

1 Ein 15- bis 16-jähriger Jugendlicher zugeschlagen haben. Foto: imago//Liesa Johannssen

Ein 17-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag im Bereich der Wilhelmstraße von einer Gruppe Jugendlicher attackiert.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Am helllichten Tag ist in der Innenstadt von Ludwigsburg am Donnerstag ein 17-jähriger Jugendlicher im Bereich der Wilhelmstraße geschlagen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtet, war dieser zwischen 16.45 und 17 Uhr auf Höhe des Durchgangs zum Rathausplatz auf eine vierköpfige Gruppe von Jugendlichen getroffen. Einer davon soll dem jungen Mann direkt und ohne Vorwarnung mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer ließ bei dem Angriff seine elektrische Shisha fallen, die ein anderer aus der Gruppe nahm, bevor die Vier in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Die Mitglieder der Gruppe sollen etwa 15 bis 16 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen sein, wobei derjenige, der zugeschlagen haben soll, rotblaue Streifen auf seiner Kleidung hatte.

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweis.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.