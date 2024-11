Überblick zu den Veränderungen: Was der Metalltarifabschluss den Beschäftigten bringt

1 Piloten unter sich: Die Verhandlungsführer Angelique Renkhoff-Mücke (Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie), Lena Ströbele (Nordmetall), Daniel Friedrich (IG Metall Küste) und Horst Ott (IG Metall Bayern) vor Beginn der Verhandlungen. Foto: dpa/Marcus Brandt

Erstmals vereinbaren IG Metall und Metallarbeitgeber einen Tarifabschluss parallel für zwei Pilotbezirke: Bayern und das Tarifgebiet Küste. Beide Seiten zeigen sich von der Akzeptanz der Vereinbarung überzeugt. Viel Neues steckt im Kleingedruckten.











Link kopiert



Die Krise hat zur Eile getrieben: Selten zuvor war der Einigungswille von IG Metall und Arbeitgebern in diesem Stadium einer Tarifrunde so stark wie diesmal. Er hat den Ausschlag gegeben, dass sich beide Seiten am Dienstagmorgen nach 18-stündigen Verhandlungen in einem Hamburger Hotel auf einen Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie einigen konnten. Unter anderem ist eine Entgelterhöhung um 5,1 Prozent vorgesehen. Der Abschluss für Bayern und den Norden wird auch für Baden-Württemberg so übernommen. Ein Überblick.