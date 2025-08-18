Überblick über Verbote: Kiffen, Rauchen, Feiern: Was ist auf dem eigenen Balkon erlaubt?

Rauch, Grillgeruch, laute Partys: In Mehrparteienhäusern kann das schnell zu Konflikten führen. Was ist auf dem Balkon erlaubt und welche Rechte haben Betroffene?
Der eigene Balkon ist für viele Menschen im Sommer ein kleines Paradies - zum Entspannen, Essen oder geselligen Zusammensein. Doch auch Balkonien hat seine Regeln. Besonders in Mehrparteienhäusern stößt persönliche Freiheit schnell an nachbarschaftliche Grenzen: Wenn jeden Abend Zigarettenrauch ins Schlafzimmer zieht, es am Wochenende ständig nach Cannabis riecht oder die Grillfeste regelmäßig nach Mitternacht enden, stellt sich vielen die Frage: Was dürfen Nachbarn eigentlich auf ihrem Balkon und wann darf man einschreiten?