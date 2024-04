1 In der Außenstelle Leonberg der KFZ-Zulassungsstelle Böblingen wurden Autos illegal zugelassen. Foto: SDMG/ / Dettenmeyer

Vor dem Landgericht Stuttgart hat der fünfte Prozess rund um Bestechungen in der Zulassungsstelle Böblingen begonnen – gegen drei Händler aus Leonberg.











Sieben Jahre nach Beginn des Tatkomplexes um gefälschte Kfz-Zulassungen in den Zulassungsstellen Böblingen und Leonberg hat vor dem Landgericht Stuttgart der insgesamt fünfte Prozess in diesem Zusammenhang begonnen. Auf der Anklagebank sitzen diesmal ein 60-jähriger ehemaliger Autohändler aus Leonberg und seine beiden 30 und 38 Jahre alten Söhne. 40 Minuten dauert es, bis der Staatsanwalt die Anklage mit mehr als 100 Tatvorwürfen verlesen hat. Sie lauten auf Betrug, mittelbare Falschbeurkundung, Bestechung in besonders schweren Fällen und Falschbeurkundung im Amt.