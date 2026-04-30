Über Werdegang des Popstars: ZDF zeigt zweiteilige Doku Becoming Taylor Swift im Juni

Im Juni zeigt das ZDF die zweiteilige Dokumentation "Becoming Taylor Swift". Die Produktion beleuchtet den Weg vom Country-Nachwuchstalent zum globalen Popphänomen. Mit seltenem Archivmaterial und Stimmen von Swifties erklärt sie, wie eine Künstlerin zur Ikone einer Generation wurde.
Das ZDF widmet sich im Juni 2026 in einer zweiteiligen Dokumentation dem Aufstieg von Taylor Swift - einer der derzeit erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Die Produktion mit dem Titel "Becoming Taylor Swift" stammt von Regisseur Guy King und beleuchtet den Weg der US-amerikanischen Sängerin vom Country-Nachwuchstalent zum globalen Popphänomen.