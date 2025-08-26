Was sie ihren Kindern am liebsten zum Frühstück macht, was sie Prinz Harry zum 40. Geburtstag schenkte und was sie sich früher nach Castings gönnte: Das alles gibt Herzogin Meghan in der zweiten Staffel von "With Love, Meghan" preis.
Eigentlich geht es in ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" um Kochen, Backen, Dekorieren. Doch nebenbei plaudert Herzogin Meghan (44) auch in der zweiten Staffel wieder einige Details aus ihrem Privatleben aus. Ein kleiner Trost für die Zuschauer, die diesmal vergeblich auf einen Auftritt von Prinz Harry (40) hoffen. Denn während er in der ersten Staffel zumindest ganz am Schluss kurz auftauchte, ist er diesmal nur in einigen eingeblendeten Fotos zu sehen. Hier sind zehn private Dinge, die Meghan verrät.