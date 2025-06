Über Rückzug und Skandale: Sarah Connor ist im echten Leben nicht Sarah Connor

1 Sarah Connor nimmt sich häufiger eine Auszeit von der Öffentlichkeit - und von der Familie. Foto: ddp/Geisler/Peter Frauchiger

Sarah Connor ist eine der bekanntesten deutschen Sängerinnen. In einem neuen Interview erzählt sie jetzt, dass sie privat gar nicht Sarah Connor ist. Und sie spricht darüber, dass bei ihr "alles immer gleich ein Skandal" sei.











"Ich stelle Traditionen und lang gelernte Konzepte in Frage. [...] Ich will wilde Nächte und meine Leichtigkeit zurück, ich will etwas fühlen in einer Welt, die immer stumpfer wird. Ich will jeden Tag etwas neues lernen und ich kämpfe für das, woran ich glaube." Unter anderem mit diesen Worten wurde Sarah Connor (45) in einer Pressemitteilung zu ihrem neuen Album "Freigeistin" zitiert. Im Interview mit der "Welt am Sonntag" spricht sie jetzt unter anderem über Skandale und darüber, dass sie in der echten Welt gar nicht Sarah Connor ist.