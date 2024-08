Über Ludwigsburg hat es gefunkt: Love-Story aus dem Riesenrad

1 Ganz schön romantisch: Eine Riesenradfahrt zu zweit Foto: Werner Kuhnle

Hoch über den Dächern von Ludwigsburg passieren viele schöne Dinge. Heiratsanträge oder diese Liebesgeschichte zum Beispiel.











Diese Geschichte um das Ludwigsburger Riesenrad ist so kitschig, als hätte sie sich jemand für einen Groschenroman ausgedacht. Aber sie ist wahr. Die 41-jährige Annette aus Besigheim hat sie erlebt – und will sie erzählen, weil sie so schön ist. Und so romantisch. Und eben auch durchaus kitschig. Annette – den Nachnamen will sie für sich behalten – jedenfalls war vor einigen Wochen am Mundelsheimer Käsberg spazieren. Oben auf der Höhe legte sie ein kleines Päuschen ein und blickte in die Weite der Landschaft. Bis ein Mann zu ihr trat, ebenfalls den Blick schweifen ließ und fragte: „Was ist denn das da für eine Kuppel in der Stadt?“ Annette klärte ihn auf. Er meinte das Riesenrad, das derzeit in Ludwigsburg, Station macht. Die beiden kamen ins Gespräch.