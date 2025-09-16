„Über Kunst“ in der Staatsgalerie: Strahlt das KunstLänd Baden-Württemberg auch morgen?

Kunstministerin Petra Olschowski, Stefanie Patruno, Direktorin der Städtischen Galerie Karlsruhe, und Galerist Kay Kromeier diskutieren in der Staatsgalerie.
Herausragende Persönlichkeiten der Kunstszene präsentiert die Debattenreihe „Über Kunst“ unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart. An diesem Donnerstag, 18. September (Beginn: 19.30 Uhr), geht die Reihe weiter. Unter dem Titel „KunstLänd – wie weiter“ sind zu Gast: Petra Olschowski, Baden-Württembergs Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Stefanie Patruno, Direktorin der Städtischen Galerie Karlsruhe, und Kay Kromeier, Geschäftsführer der Galerie Schlichtenmaier und Vorsitzender der Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst. Der „Über Kunst“-Abend „KunstLänd – wie weiter“ eröffnet vier spannende Kunsttage in Stuttgart, findet doch an diesem Samstag (11 bis 20 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr), 20. und 21. September, der Galerienrundgang Art Alarm statt, und bietet der Freitagabend ein Feuerwerk von Ausstellungseröffnungen der 22 Art Alarm-Galerien. Für den „Über Kunst“-Abend ist der Eintritt frei – eine Anmeldung unter www.zeitung-erleben.de/ueberkunst ist notwendig.