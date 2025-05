Über ihre Kindheit: Herzogin Meghans Halbbruder plant Enthüllungsbuch

1 Neuer Ärger für Herzogin Meghan droht: Ihr entfremdeter Halbbruder Thomas Markle Jr. will ein Buch über ihre Kindheit veröffentlichen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

In einem Buch will der Halbbruder von Herzogin Meghan Kindheitserinnerungen ausplaudern und damit einige der Behauptungen aus ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" widerlegen. Das Werk sei schon fast fertig, kündigte er in einem Interview an.











Link kopiert



Während Herzogin Meghan (43) an ihrem Lifestyle-Unternehmen "As Ever" feilt, hat auch ihr Halbbruder Thomas Markle Jr. (58) große Pläne: Er schreibt ein neues Enthüllungsbuch über seine berühmte Schwester, nachdem er mit dem gemeinsamen Vater Thomas Markle (80) auf die Philippinen gezogen ist. Darin soll es um die Kindheit der Ehefrau von Prinz Harry (40) gehen.