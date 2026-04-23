56 Jahre nach dem Ende der Beatles überraschen die letzten beiden lebenden Bandmitglieder mit einem gemeinsamen Song. Auf Paul McCartneys kommendem Album besingt er mit Ringo Starr die Heimatstadt Liverpool.
Die beiden noch lebenden Mitglieder der Beatles, Ringo Starr (85) und Paul McCartney (83), machen 56 Jahre nach der Auflösung der einflussreichsten britischen Band aller Zeiten noch einmal gemeinsame Sache. Auf dem neuen Album von Sir Paul McCartney singen die beiden überraschend ein Duett über ihre Liebe zur Beatles-Geburtsstätte Liverpool. Die beiden Musiker wuchsen gemeinsam in der nordenglischen Stadt auf. "Home To Us" wird demnach auf McCartneys Album "The Boys Of Dungeon Lane" zu hören sein, das am 29. Mai 2026 erscheint.