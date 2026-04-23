56 Jahre nach dem Ende der Beatles überraschen die letzten beiden lebenden Bandmitglieder mit einem gemeinsamen Song. Auf Paul McCartneys kommendem Album besingt er mit Ringo Starr die Heimatstadt Liverpool.

Die beiden noch lebenden Mitglieder der Beatles, Ringo Starr (85) und Paul McCartney (83), machen 56 Jahre nach der Auflösung der einflussreichsten britischen Band aller Zeiten noch einmal gemeinsame Sache. Auf dem neuen Album von Sir Paul McCartney singen die beiden überraschend ein Duett über ihre Liebe zur Beatles-Geburtsstätte Liverpool. Die beiden Musiker wuchsen gemeinsam in der nordenglischen Stadt auf. "Home To Us" wird demnach auf McCartneys Album "The Boys Of Dungeon Lane" zu hören sein, das am 29. Mai 2026 erscheint.

Eine kleine Gruppe von Fans kam letzte Woche in Los Angeles in den Genuss einer Albumvorstellung mit Paul McCartney, wie der britische "Mirror" berichtete. Darunter auch das neue Duett, bei dem Ringo Starr Schlagzeug spielte und auch mitsang.

Song handelt von gemeinsamer Kindheit in Liverpool

Paul McCartney sagte zum Publikum über den Beatles-Schlagzeuger: "Ringo hat noch nie ein Duett mit einem der Beatles gesungen". Bei der "Jimmy Kimmel Show" bestätigte Ringo Starr am vergangenen Montag, dass er einen Song mit seinem früheren Beatles-Kollegen aufgenommen habe. Er sagte: "Es begann vor zwei Jahren mit dem Schlagzeug. Es war sozusagen umgekehrt, das Schlagzeug kam zuerst. Es ist amüsant und sehr authentisch."

Letzten Monat veröffentlichte McCartney bereits einen ersten Song mit dem Titel "Days We Left Behind" von seinem kommenden Album. Das Album soll eine Rückbesinnung auf seine prägenden Jahre in Liverpool sein, die nicht nur sein Leben, sondern auch "die Grundlagen der modernen Popkultur" prägten, wie er erklärte.

Über "Days We Left Behind" sagte der Sänger: "Dieses Lied ist für mich sehr stark von Erinnerungen geprägt. Der Albumtitel 'The Boys of Dungeon Lane' stammt aus einer Textzeile dieses Songs. Ich habe genau daran gedacht, an die Zeit, die ich hinter mir gelassen habe, und ich frage mich oft, ob ich nur über die Vergangenheit schreibe. Aber dann denke ich: Wie könnte man über etwas anderes schreiben? Es sind einfach viele Erinnerungen an Liverpool."

Beide Ü80er bringen weiterhin neue Musik heraus

Die beiden zum Ritter geschlagenen Männer sind bereits seit Jahrzehnten als Solokünstler unterwegs. Privat sollen die beiden Männer nach wie vor eng befreundet sein und und sich oft austauschen. 2023 arbeiteten sie für den alten Beatles-Song "Now and Then" zusammen. Anhand von alten Demoaufnahmen von John Lennon (1940-1980) nahmen sie das Stück neu auf.

Während McCartneys Soloalbum "The Boys From Dungeon Lane" am 29. Mai 2026 erscheint, bringt Ringo Starr sein neues Album "Long Long Road" bereits am 24. April 2026 heraus.