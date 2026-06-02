Ein Buch über eine Serie, die auf einem Buch basiert: "Heated Rivalry"-Serienschöpfer Jacob Tierney veröffentlicht ein Buch über die Entstehung der ersten Staffel der Erfolgsserie. Darin sollen Fans Einblicke hinter die Kulissen bekommen.

Fans von "Heated Rivalry" können bald einen Einblick hinter die Kulissen der ersten Staffel der erfolgreichen Serie erhalten. Serienschöpfer Jacob Tierney (46) veröffentlicht ein neues Buch, das die Entstehung der ersten Staffel detailliert dokumentiert. Der Titel "I'll Believe in Anything" erscheint laut "People" im Herbst und verspricht einen umfassenden Blick hinter die Kulissen der Erfolgsserie.

Das Buch, das gemeinsam mit Tierneys Produzentenpartner Brendan Brady sowie der Produktionsfirma Accent Aigu entstanden ist, enthält unter anderem annotierte Drehbücher der ersten Staffel. Leserinnen und Leser sollen damit nachvollziehen können, wie die Serie von der Idee bis zur fertigen Episode entstanden ist - inklusive Casting-Entscheidungen, Kostümdesign und kreativen Entwicklungsprozessen.

Im Zentrum des Serienphänomens stehen die Figuren Shane Hollander und Ilya Rozanov, gespielt von Hudson Williams (25) und Connor Storrie (26). Die Handlung basiert auf den erfolgreichen Romanen der Game-Changers-Reihe von Rachel Reid. Erzählt wird die Geschichte zweier rivalisierender Profi-Eishockeyspieler, die abseits des Eises eine geheime Beziehung führen.

Jacob Tierney will zentrale Fanfragen beantworten

"I'll Believe in Anything" soll auch zentrale Fanfragen beantworten - etwa, wie die Balance zwischen sportlicher Rivalität und romantischen Nebenhandlungen entwickelt wurde und wie die Serie versucht, queere Liebesgeschichten im Sportgenre neu zu erzählen.

Tierney selbst beschreibt das Projekt als eine Einladung an das Publikum, näher an den kreativen Prozess heranzurücken. Ziel sei es gewesen, das Gefühl zu vermitteln, "neben dem Team zu sitzen" und nicht nur das Ergebnis zu sehen, sondern auch die Entscheidungen dahinter zu verstehen. Das Buch solle sich wie eine natürliche Erweiterung der Serie anfühlen.

Die Veröffentlichung ist in Nordamerika für den 13. Oktober geplant. Bereits jetzt kann der Band vorbestellt werden. Ob das Buch auch auf Deutsch erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Zweite Staffel von "Heated Rivalry" kommt im Frühjahr 2027

Parallel dazu können sich Fans auf die zweite Staffel der Serie freuen, die derzeit gedreht wird und im Frühjahr 2027 erscheinen soll. Sie dreht sich weiterhin um Shane Hollander und Ilya Rozanov und basiert auf dem sechsten Buch der Reihe, "The Long Game".