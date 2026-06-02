Ein Buch über eine Serie, die auf einem Buch basiert: "Heated Rivalry"-Serienschöpfer Jacob Tierney veröffentlicht ein Buch über die Entstehung der ersten Staffel der Erfolgsserie. Darin sollen Fans Einblicke hinter die Kulissen bekommen.
Fans von "Heated Rivalry" können bald einen Einblick hinter die Kulissen der ersten Staffel der erfolgreichen Serie erhalten. Serienschöpfer Jacob Tierney (46) veröffentlicht ein neues Buch, das die Entstehung der ersten Staffel detailliert dokumentiert. Der Titel "I'll Believe in Anything" erscheint laut "People" im Herbst und verspricht einen umfassenden Blick hinter die Kulissen der Erfolgsserie.