Über einen Monat nach seinem Tod: Einer ist unerwünscht: Termin für Liam Paynes Beerdigung steht fest

Liam Payne (1993-2024) wird angeblich noch in dieser Woche beerdigt. Das vermeldet die britische Zeitung "The Sun". Die Trauerfeier soll in seiner englischen Heimatstadt Wolverhampton stattfinden. Der Sänger der Boyband One Direction starb am 16. Oktober 2024. Er war aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt. Er wurde nur 31 Jahre alt.

Roger Nores ist bei Trauerfeier unerwünscht Laut "The Sun" ist eine Person bei der Beerdigung unerwünscht: Rogelio "Roger" Nores. Der argentinische Geschäftsmann war ein enger Bekannter von Liam Payne. In manchen Quellen wurde Nores nach dem Tod des Sängers als dessen Manager bezeichnet. Laut Nores war er aber nur ein guter Freund. Lesen Sie auch Roger Nores soll zu den drei Personen gehören, die im Rahmen von Paynes Tod von den argentinischen Behörden beschuldigt wurden. Ihnen wird "Vernachlässigung einer Person mit anschließender Todesfolge sowie die Lieferung und Vermittlung von Betäubungsmitteln" vorgeworfen. In Paynes Körper wurden Spuren von Alkohol und Drogen gefunden. "Nie beliebt in Liams weiterem Kreis" Roger Nores wird der Vorwurf der "Vernachlässigung" gemacht. Gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail" bestreitet er dies. "Ich habe Liam nicht im Stich gelassen. Ich bin an dem Tag dreimal zu seinem Hotel gefahren und habe es 40 Minuten, bevor es passierte, verlassen", beteuerte er. "Es waren mehr als 15 Menschen in der Hotellobby, die mit ihm gesprochen und gescherzt haben, als ich ging", sagte er außerdem. Liam Paynes Familie möchte laut einer Quelle, die "The Sun" zitiert, "dass seine Beerdigung reibungslos abläuft". Die Meinungen über Roger Nores seien deswegen "gespalten". "Es stimmt, dass er und Liam eine Verbindung hatten, aber er war nie beliebt, wenn es um Liams weiteren Kreis ging", so der Insider weiter.