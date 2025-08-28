Taylor Swift ist es längst gewohnt, mit ihrer Musik einen Rekord nach dem anderen zu brechen. Jetzt hat die Sängerin auch auf Instagram einen neuen Maßstab gesetzt: Ihr Verlobungspost mit Travis Kelce hat die meisten Reposts aller Zeiten.
Taylor Swift (35) sammelt Rekorde wie andere Leute Briefmarken. Nach unzähligen Bestwerten im Bereich Musik hat die Musikerin nun auch auf Instagram Geschichte geschrieben. Ihr Verlobungspost mit NFL-Star Travis Kelce (35) erreichte über eine Million Reposts (Stand: 28. August) und stellte damit einen neuen Rekord auf der Plattform auf.