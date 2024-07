Über ein Jahr nach der Geburt: Ryan Reynolds enthüllt den Namen seines vierten Kindes

1 Ryan Reynolds und Blake Lively bekamen im Februar 2023 weiteren Familienzuwachs. Foto: Andrea Raffin/Shutterstock.com

Ryan Reynolds hat den Namen seines vierten Kindes enthüllt. Bei einer Filmvorführung von "Deadpool & Wolverine" verriet er im Rahmen einer Danksagung, wie der jüngste Spross von ihm und Blake Lively heißt.











Ryan Reynolds (47) hat bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine" in New York den Namen seines vierten Kindes bekanntgegeben. Der neueste Familienzuwachs von ihm und seiner Frau Blake Lively (36) trägt den Namen Olin, wie er am Montag (22. Juli) in einer Rede mitteilte. Ihr Kind kam im Februar 2023 zur Welt.