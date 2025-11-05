In ihrer neuen Serie "Frier & 50" spricht Annette Frier über die Wechseljahre. In einem Interview verrät die 51-Jährige, warum sie das Thema nicht mehr verschweigen will, wie sie selbst diese Lebensphase erlebt und welche positiven Seiten sie mit sich bringt.
Annette Frier (51) möchte Schluss machen mit der Sprachlosigkeit, wenn es um den weiblichen Körper geht. In ihrer neuen Serie "Frier & 50" (ab 10. November auf Joyn) widmet sich die Schauspielerin einem Thema, um das viele gerne noch immer einen Bogen machen - die Wechseljahre. Im Interview mit dem "Stern" erklärt sie, warum es höchste Zeit ist, darüber zu reden.