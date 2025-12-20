Über die Feiertage hinaus: So bleibt der Weihnachtsbaum lange grün und frisch

Ein Weihnachtsbaum ist lebendige Natur. Mit einem frischen Anschnitt, einem geeigneten Ständer mit Wassertank und täglichem Gießen bleibt die Tanne nicht nur bis Heiligabend, sondern oft bis weit ins neue Jahr hinein ein frischer, grüner Blickfang.
Ein festlich geschmückter Baum ist das Herzstück der Weihnachtsdekoration. Doch nichts trübt die Stimmung schneller als herabrieselnde Nadeln und trockene Zweige bereits am zweiten Feiertag. Ein Weihnachtsbaum ist ein Naturprodukt, das im warmen Wohnzimmer Höchstleistungen vollbringen muss. Mit der richtigen Strategie - von der Auswahl bis zur Pflege - lässt sich die Haltbarkeit der Nordmanntanne oder Blaufichte jedoch deutlich verlängern.