Über die deutsche Box-Ikone: Henry Maske - Mein Weg im Stream und bald im TV

Das ZDF strahlt am 5. Oktober die Doku "Henry Maske - Mein Weg" aus. Es geht darin um Henry Maskes Rematch gegen Virgil Hill. In der Mediathek ist das Programm schon verfügbar.

Das ZDF präsentiert bald eine neue Dokumentation über Box-Ikone Henry Maske (61). In der "sportschau"-Produktion "Henry Maske - Mein Weg" geht es um das Rematch zwischen Maske und Virgil Hill (61), wie aus einer Pressemitteilung des ZDF hervorgeht. Die Box-Legende stieg 2007 noch einmal in den Ring, um gegen den Mann anzutreten, der ihm die einzige Niederlage in seiner Profi-Karriere beigebracht hatte.

Die Doku beleuchtet die Hintergründe des Comebacks. Was trieb Maske an? "Ging es um Geld, Ruhm oder um verletzte Ehre?", wird in der Beschreibung des Formats gefragt. Maske kehrt in "Henry Maske - Mein Weg" an den Ort zurück, an dem der Kampf stattfand: die Münchner Olympiahalle. Für die Dokumentation wurde in der Arena eigens ein Boxring aufgebaut, damit Maske sich in "Atmosphäre und Emotionen" des Comeback-Abends hineinversetzen kann.

Blick auf Henry Maskes Karrierehöhepunkte

Neben diesem Kampf beleuchtet die Doku weitere Karrierehöhepunkte und Stationen aus Maskes bewegtem Leben: der Olympiasieg 1988, der erste Profi-WM-Titel 1993, der dramatische Kampf gegen Graciano Rocchigiani (1963-2018) im Jahr 1995 und die Niederlage gegen Hill im Folgejahr.

Weggefährten von Maske kommen ebenfalls vor der Kamera zu Wort. Dazu gehören sein langjähriger Trainingspartner Axel Schulz, Manager Werner Heinz, Matchmaker Jean-Marcel Nartz sowie der Sportkommentator und frühere Klitschko-Manager Bernd Bönte.

"Henry Maske - Mein Weg" ist am 5. Oktober um 17:15 Uhr im ZDF zu sehen. Schon ab sofort können Fans des Gentleman-Boxers das Doku-Format auf dem Streamingportal des Zweiten Deutschen Fernsehens anschauen.