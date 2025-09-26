Über die deutsche Box-Ikone: Henry Maske - Mein Weg im Stream und bald im TV

Das ZDF strahlt am 5. Oktober die Doku "Henry Maske - Mein Weg" aus. Es geht darin um Henry Maskes Rematch gegen Virgil Hill. In der Mediathek ist das Programm schon verfügbar.
Das ZDF präsentiert bald eine neue Dokumentation über Box-Ikone Henry Maske (61). In der "sportschau"-Produktion "Henry Maske - Mein Weg" geht es um das Rematch zwischen Maske und Virgil Hill (61), wie aus einer Pressemitteilung des ZDF hervorgeht. Die Box-Legende stieg 2007 noch einmal in den Ring, um gegen den Mann anzutreten, der ihm die einzige Niederlage in seiner Profi-Karriere beigebracht hatte.