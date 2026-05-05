Über die beliebte Filmreihe: Neuer Harry Potter-Podcast bald bei HBO Max

HBO Max bringt einen offiziellen Podcast zu allen acht "Harry Potter"-Filmen heraus - mit insgesamt rund 16 Stunden Laufzeit. Damit feiert der Streamingdienst auch das 25. Jubiläum des ersten Films.

HBO Max bringt im Rahmen des 25. Jubiläums des ersten "Harry Potter"-Films einen offiziellen Podcast zu allen acht Teilen der Filmreihe heraus. "Harry Potter: The Official Film Podcast" startet am 19. Mai mit einer Doppelfolge zu "Harry Potter und der Stein der Weisen". Danach erscheinen wöchentlich neue Episoden - jeweils rund 60 Minuten lang, zwei pro Film, macht in Summe rund 16 Stunden Laufzeit. Das berichtet das Branchenblatt "Variety".

Der Podcast ist Teil der strategischen Ausrichtung des Streamingdienstes. HBO Max veröffentlicht das Format, bevor die neue "Harry Potter"-Serie, die ebenso auf den Büchern von J. K. Rowling (60) basiert, mit einer vollständig neuen Besetzung an Weihnachten 2026 Premiere feiert. Die Originalfilme hatten Daniel Radcliffe (36), Rupert Grint (37) und Emma Watson (36) als Harry, Ron und Hermine berühmt gemacht.

Stolze Slytherin als Gastgeberin

Moderiert wird der Podcast von der britischen Filmkritikerin und Moderatorin Rhianna Dhillon. Sie bezeichnet sich selbst als lebenslangen Potter-Fan und "stolzes Slytherin-Mitglied". An ihrer Seite wechseln sich Gäste aus der Entertainmentwelt ab, die gemeinsam mit ihr die wichtigsten Szenen, Themen und Entscheidungen aus den Filmen diskutieren.

Im regelmäßigen Segment "Magic Makers" kommen Gäste aus der Produktion zu Wort und berichten, wie die Zauberwelt auf der Leinwand zum Leben erweckt wurde. Damit richtet sich das Angebot sowohl an Kenner der Reihe als auch an Neueinsteiger, die sich vor der neuen Serie noch einmal durch die Filme arbeiten wollen.

Die Videoversion des Podcasts ist demnach dann ausschließlich auf HBO Max verfügbar, die reine Audioversion dagegen auf allen gängigen Plattformen, darunter Apple Podcasts und Spotify.