Über die beliebte Filmreihe: Neuer Harry Potter-Podcast bald bei HBO Max

HBO Max bringt einen offiziellen Podcast zu allen acht "Harry Potter"-Filmen heraus - mit insgesamt rund 16 Stunden Laufzeit. Damit feiert der Streamingdienst auch das 25. Jubiläum des ersten Films.
HBO Max bringt im Rahmen des 25. Jubiläums des ersten "Harry Potter"-Films einen offiziellen Podcast zu allen acht Teilen der Filmreihe heraus. "Harry Potter: The Official Film Podcast" startet am 19. Mai mit einer Doppelfolge zu "Harry Potter und der Stein der Weisen". Danach erscheinen wöchentlich neue Episoden - jeweils rund 60 Minuten lang, zwei pro Film, macht in Summe rund 16 Stunden Laufzeit. Das berichtet das Branchenblatt "Variety".