Norwegische Extrembergsteigerin In Rekordzeit auf die höchsten Berge der Welt

14 Achttausender gibt es auf der Erde und sie befinden sich alle in Asien: 10 im Himalaya, vier im Karakorum. Eine Norwegerin und ein Nepalese haben jetzt alle Gipfel in Rekordzeit bestiegen. Wir stellen die Bergriesen vor und lassen die Geschichte des Alpinismus am König der Berge, dem Mount Everest, Revue passieren.