Über den Tod hinaus Blau-Weiß: Ulli Potofski wird auf dem Schalker Fan-Feld bestattet

Das Herz von Ulli Potofski schlug ein Leben lang Blau-Weiß. Jetzt wird die Reporterlegende am 22. August auf dem Schalker Fan-Feld beigesetzt.
Er war Schalke-Fan durch und durch - und findet jetzt seine letzte Ruhestätte auf dem Schalker Fan-Feld in Gelsenkirchen. Der am 3. August im Alter von 73 Jahren verstorbene Fußballkommentator Ulrich "Ulli" Potofski (1952-2025) moderierte sogar einst im Schalke-Trikot. Die Beisetzung ist jetzt auf den 22. August terminiert. Sie soll ab 11:04 Uhr in der Kapelle des Fan-Felds stattfinden, wie Potofskis ehemaliger Sender "RTL" berichtet.