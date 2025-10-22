Über 50 Jahre nach Der Pate: Al Pacino ist zurück als Mafia-Boss

Al Pacino ist erstmals am Set seines neuen Films "Father Joe" in Paris gesichtet worden. Die Hollywood-Legende verkörpert darin einen mächtigen Mafia-Boss - und erinnert damit an seine legendäre Rolle in "Der Pate".
Al Pacino (85) kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Die Hollywood-Legende wurde am Dienstag erstmals am Set des neuen Action-Thrillers "Father Joe" in Paris gesichtet. In dem Film verkörpert der Schauspieler einen mächtigen Mafia-Boss - eine Rolle, die ihn zurück zu seinen "Pate"-Tagen führt. In einem beigen Anzug mit Mantel und auffälligem Kunstfellkragen zeigte sich Pacino als seine neue Gangsterfigur.