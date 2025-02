Über 400 Menschen geschleust: Polizei fasst in Bayern weiteren Verdächtigen einer Schleuserbande

1 Die Polizei hat ein per Haftbefehl gesuchtes mutmaßliches Mitglied einer größeren Schleuserbande festgenommen. (Symbolbild) Foto: imago/Deutzmann

Ermittler nehmen in Bayern ein per Haftbefehl gesuchtes mutmaßliches Mitglied einer größeren Schleuserbande fest. Seine Gruppierung soll mehr als 400 Menschen illegal nach Deutschland geschmuggelt haben.











Ermittler haben ein per Haftbefehl gesuchtes mutmaßliches Mitglied einer größeren Schleuserbande festgenommen. Der 38-Jährige sei am Dienstag in Bayern festgenommen worden und nach einer Überstellung nach Sachsen später dort in Untersuchungshaft gekommen, teilte die für den Fall zuständige Staatsanwaltschaft in Dresden am Donnerstag mit. Der Mann soll gemeinsam mit Komplizen die illegale Einschleusung von mehr als 400 Menschen nach Deutschland organisiert haben.