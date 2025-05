Über 25 Jahre nach Milla Jovovich: Bella Hadid trägt ikonisches Dior-Kleid von 1997

1 Im selben Kleid: Milla Jovovic 1997 (l.) und Bella Hadid in London. Foto: [M] imago/ZUMA Press Wire / getty/Neil Mockford / GC Images

Bella Hadid zeigte sich bei der Präsentation ihres neuen Parfums in London in einem echten Fashion-Schatz: Sie trug dasselbe silberne Dior-Kleid, mit dem Milla Jovovich 1997 beim Filmfestival in Cannes für Aufsehen sorgte.











Bella Hadid hat für die Promotion ihres neuen Parfüms "Orebella" tief in den Modearchiven gegraben und sich ein bedeutendes Stück Modegeschichte gesichert. Das 28-jährige Supermodel erschien bei der Launchparty ihrer Duftkreation in London in einem funkelnden Vintage-Dior-Dress, das auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken kann. Wie das "People"-Magazin berichtet, handelt es sich um ein silbernes Wickelkleid mit V-Ausschnitt, metallischen Rüschen und Rosen-Applikationen.